Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 938,3 milyar TL'den 4 trilyon 972,2 milyar TL'ye yükseldi.
03.02.2022 - 14:09 |
Tüketici kredileri 774,3 milyar TL'den 776,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 205,9 milyar TL'den 210,7 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 5 trilyon 414,9 milyar TL'den 5 trilyon 429,2 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 160,9 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 28 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.