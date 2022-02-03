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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 938,3 milyar TL'den 4 trilyon 972,2 milyar TL'ye yükseldi.

03.02.2022 - 14:09 |
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 774,3 milyar TL'den 776,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 205,9 milyar TL'den 210,7 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 5 trilyon 414,9 milyar TL'den 5 trilyon 429,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 160,5 milyar TL'den 160,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 28 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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