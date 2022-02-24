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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 5 trilyon 22,4 milyar TL'den 5 trilyon 73,2 milyar TL'ye yükseldi.

24.02.2022 - 15:03 |
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 778,5 milyar TL'den 777,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 215,2 milyar TL'den 213,2 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 5 trilyon 478,5 milyar TL'den 5 trilyon 514,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 161,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 18 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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