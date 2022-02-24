Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 778,5 milyar TL'den 777,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 215,2 milyar TL'den 213,2 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 5 trilyon 478,5 milyar TL'den 5 trilyon 514,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 161,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 18 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.