Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 5 trilyon 22,4 milyar TL'den 5 trilyon 73,2 milyar TL'ye yükseldi.
24.02.2022 - 15:03 |
Tüketici kredileri 778,5 milyar TL'den 777,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 215,2 milyar TL'den 213,2 milyar TL'ye geldi. Aynı hafta mevduat 5 trilyon 478,5 milyar TL'den 5 trilyon 514,2 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 161,8 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 18 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.