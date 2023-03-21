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'Bankalar daha zorlu zamanlara hazırlanmalı'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankaların daha zorlu zamanlara hazırlanması gerektiğini belirtti.

21.03.2023 - 09:28 |
'Bankalar daha zorlu zamanlara hazırlanmalı'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa bankalarının ekonomik büyümenin daha yavaş, fonlama maliyetlerinin daha yüksek ve kredi hacimlerinin daha düşük olduğu bir döneme hazırlanmaları gerektiğini söyledi.  

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "Finansal kuruluşlar potansiyel olarak daha az olumlu ortamda ayakta kalabilmelerini sağlamak için dayanıklılıklarının seviyesini dikkatli şekilde korumalı" dedi.  

Avrupa Sistemsel Risk Kurulu (ESRB) Başkanı olarak konuşan Lagarde, Euro Bölgesi bankalarının Credit Suisse'deki risklerinin milyarlarca euro olmadığını, riskin milyonlarla ifade edilebilecek büyüklükte olduğunu da ifade etti. 

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