Bitcoin kritik seviyenin üzerine çıktı

Kripto para birimleri 2023 yılında gösterdiği fiyat hareketi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de peş peşe 3 bankanın iflası ve İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin finansal anlamda zor duruma düşmesiyle birlikte yatırımcı pozisyonları değişmişti.

Banka iflasları sonrası yatırımcılar tahvil ve dolardan çıkarken, altın ve kripto paralara yönelmişti. Bu gelişme ile birlikte piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin mart ayının ortalarına doğru 28 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Ancak bu tarihten sonra 20 günlük zaman dilimine bakıldığında Bitcoin’de cansız seyir dikkat çekti. Birçok kez 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin önemli bir yükseliş gösterememişti. Nitekim bugün gerçekleşen fiyat hareketi kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı.

BITCOIN’DE 10 AY SONRA BİR İLK

Lider kripto para birimi geçtiğimiz gün 28 bin 300 dolar seviyelerinden 29 bin 770 dolara kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti. Bugün de yükselişini sürdüren Bitcoin, 30 bin 430 dolar seviyesini test etti. Bitcoin en son 10 ay önce yani 10 Haziran 2022 tarihinde 30 bin dolar seviyesinin üzerinde seyrediyordu. Bitcoin şu dakikalarda 30 bin dolar sınırında hareket ediyor.

ETHEREUM BİN 900 DOLARI AŞTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı bugün bin 900 doların üzerine çıktı. Bin 937 doları gören Ethereum şu dakikalarda bin 918 dolar seviyesi civarında seyrediyor.

İŞTE BITCOIN’DEKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Küresel çapta artan enflasyona karşın merkez bankalarının sıkılaştırıcı adımlara gitmesiyle birlikte ekonomilerin durgunluğa gireceğine yönelik beklentiler yeniden gündeme geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5 seviyesine çıkarmıştı. Ancak faiz oranlarındaki yükseliş ekonominin resesyona girebileceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. 2 dev kurumun ABD ekonomisine yönelik resesyon öngörüleri piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

2 DEV KURUMDAN RESESYON ÖNGÖRÜSÜ

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğuna işaret ederek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayında faiz artırımına ihtiyaç duymayabileceğini öngördü.

Bank of America ise yatırımcı notunda ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Resesyona yönelik son gelen öngörülerin etkisiyle birlikte Fed'in mayıs ayında politika faizinde bir artırıma gitmeyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Bu durum kripto para piyasalarında risk iştahını artırırken, yatırımcıların Bitcoin’de alıma geçmesine yol açtı.

KRİPTO PARA PİYASALARI YARINA KİLİTLENDİ

Öte yandan kripto para yatırımcıları yarın ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. ABD’de tüketici enflasyonunun mart ayında yıllık bazda yüzde 6 seviyesinden yüzde 5.2’ye gerilemesi bekleniyor.

Kritik enflasyon verisi para ve emtia piyasaları başta olmak üzere kripto para piyasalarında fiyatlamaları etkileyecek.

PİYASANIN TOPLAM DEĞERİ 1.2 TRİLYON DOLAR

Bitcoin’de gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 1.2 trilyon doların üzerinde yer alıyor.