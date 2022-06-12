Bitcoin ve Ethereum için korkutan tahmin

Kripto para piyasasındaki satış rüzgarı yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayının sonlarına doğru 48 bin dolar seviyesini gördükten sonra hızla düşüşe geçen Bitcoin, altcoinlerin de sert düşmesinde etkili oluyor.

30 BİN DOLARDA TUTUNAMADI

Son günlerde 30 bin doları defalarca aşan Bitcoin bu seviyenin üzerinde tutunamayarak 5 gün içerisinde yüzde 14’e yakın değer kaybı yaşadı. Lider coin bugün 27 bin 190 dolara kadar gerileyerek yatırımcısına korku dolu anlar yaşattı.

CUMA GÜNÜ PİYASA TEPETAKLAK OLDU

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. Ekonomistler tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yükselmesini bekliyordu.

ABD’de enflasyonun rekor kırmasının ardından Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların geneli resmen çakıldı. Bitcoin, 30 bin dolar kritik eşiğin altına inerek 28 bin dolar seviyelerine kadar düşüş gerçekleştirdi.

1 TRİLYON DOLAR RESMEN ERİDİ

Kripto para piyasasında son 6 gün içerisinde 200 milyar dolar buhar oldu. 6 Haziran’da 1.267 trilyon dolar seviyesinde bulunan kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 1.064 trilyon doların altına sarktı. Nisan ayında 2 trilyon doların üzerinde hareket eden piyasada 2 ayda 1 trilyon dolar silinmiş oldu.

ETHEREUM YÜZDE 25 DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise 5 gün içerisinde yüzde 25 oranında geriledi. Lider altcoin bugün 1423 dolara kadar gerileyerek sert düşüş kaydetti.

ÜNLÜ ANALİSTTEN KORKUTAN BITCOIN VE ETHEREUM TAHMİNİ

Piyasada çok sert kripto para eleştirmeni olarak bilinen ünlü analist Peter Schiff, Bitcoin ve Ethereum için bomba tahminlerde bulundu. ‘Kripto paralar için bu hafta zorlu olabilir’ diyen Schiff, Bitcoin’in 20 bin dolara, Ethereum’un ise bin dolara düşeceğini söyledi.

Kripto para birimlerinin 800 milyar doların altına düşeceğini söyleyen ünlü analist yatırımcılara ‘satın almayın, çok daha fazla para kaybedeceksiniz’ diyerek uyarılarda bulundu.

BITCOIN SAVUNUCUSU HALEN UMUTLU

Öte yandan MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor kripto paralar için halen umutlu. Kripto paraların en büyük savunucularından olan Saylor, Bitcoin’in para olduğunu onun dışında her şeyin borç olarak gördüğünü söyledi.