'Borçlar 60 günde ödenecek'

Toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan zorlu ekonomik koşulların yanı sıra birçok yerde ara sıra görülen Kovid-19 vakalarının KOBİ’leri olumsuz etkilediğini ve alacak sorunu yaşadıklarını belirten Li, “KOBİ’lere borçlu olunan vadesi geçmiş ödemeleri ele alma çabalarının, sağlam bir yasal çevre tarafından yönetilen birinci sınıf, pazar odaklı bir iş ortamını teşvik etme üzerinde doğrudan bir etkisi var” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ödemelerin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik, borçlar için piyasa avantajlarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere yanlış uygulamaları gözden geçirmek için sıkı bir şekilde uygulanacak. Yönetmeliğe göre, KOBİ’lerden mal, proje ve hizmet satın alan kamu kurumları ödemelerini siparişin tamamlanmasını müteakip 30 gün içinde yapacak ve ödeme süresi 60 günü geçemeyecek.

Devlet kurumları, kamu kurumları ve büyük işletmeler, küçük firmaları ticari kabul faturaları gibi nakit olmayan ödeme yöntemlerini kabul etmeye zorlayamayacak ayrıca büyük işletmelerden KOBİ’lere borçlu olunan gecikmiş ödemelere ilişkin bilgileri yıllık raporlarında açıklamaları istenecek.

Göçmen işçilere düzenli ödeme yapılacak

Başbakan, “Bu konuda açık hükümler içeren bir yönetmelik çıkardık. Bunların etkin bir şekilde uygulandığından emin olmalıyız. Devlet kurumları, kamu kurumları ve büyük kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından KOBİ’lere yapılan gecikmiş ödemeler sıkı bir şekilde soruşturulacak ve hesap verebilirlik ciddi şekilde uygulanacaktır. Ciddi kötü niyetli eylemler kamuya açıklanacak." dedi.

Toplantıda, gecikmiş borç sorununun en aza indirilmesi ve önlenmesi için İş Ortamını İyileştirme Yönetmeliği’nin uyum politikalarının daha hızlı bir şekilde hazırlanacağı belirtildi. Li, “Göçmen işçiler için ücret gecikmeleri bu konuyla yakından ilgili. Çin’de yaklaşık 290 milyon göçmen işçi var. İş ücretleri, Çin’de kırsal kesimde yaşayanlar için ana gelir kaynağı. Her düzeydeki hükümetler ve KİT’ler örnek olarak borçlarını kapatmalı ve KOBİ’ler de göçmen işçilere hak ettikleri ücretleri ödemeli” uyarısında bulundu.