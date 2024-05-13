Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı Mart ayında 4 milyar 544 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon ABD doları fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 193 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

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Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 224 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 96 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

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Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.935 milyon ABD doları net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon ABD doları net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 464 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon ABD doları, 27 milyon ABD doları ve 385 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 281 milyon ABD doları net azalış oldu.