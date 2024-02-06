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Çin hisse geri alımlarını teşvik edecek

Çin, şirketleri hisse geri alımlarını artırmaya teşvik edecek.

06.02.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Çin hisse geri alımlarını teşvik edecek

Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi CSRC yaptığı açıklamada kurumsal yatırımcılara hisse senedi yatırımlarını artırmaları için rehberlik edeceğini ve borsada işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmaya teşvik edeceğini bildirdi.

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CSRC devlet fonu Central Huijin'in borsa-ticaret fonlarına (ETF) yatırımı genişletme duyurusunun ardından yaptığı açıklamada Komisyon, bunun Central Huijin'in piyasaya yatırım yapması için daha düzgün bir kanal sağlayacağını ve operasyonunu daha kolay hale getireceğini de sözlerine ekledi.

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