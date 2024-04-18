Çin Merkez Bankası Başkanı, Powell ile görüştü

Çin Merkez Bankası'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'daki bahar toplantıları sırasında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldiği belirtildi.

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Açıklamaya göre iki taraf Çin-ABD ekonomik durumu, para politikası ve finansal istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.