Çin rezerv satışlarına devam edecek

Çin devlet rezervleri idaresi sanayi danışmanlarının bu ay metal ihalesi düzenlemeyeceğini açıklamasının ardından piyasaya bakır, alüminyum ve çinko vermeye devam edeceğini bildirdi.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, metal fiyatlarının hala yüksek olduğunu ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri zor durumda bıraktığını belirterek, toptan emtiaların arz ve fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceğini kaydetti.