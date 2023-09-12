'Çin zorunlu karşılık oranını düşürecek'

Goldman Sachs analistleri ağustos ayı kredi verilerinin beklentileri aşmasının ardından yayınladıkları araştırma notunda Çin'in kredi büyümesinin olumlu mevsimsellik ve güçlü devlet tahvili ihracı sayesinde eylül ayında da güçlü kalabileceğini ifade etti.

Analistlere göre eylül ayı sonuna kadar ihraç edilecek yaklaşık 660 milyar CNY'lik yerel yönetim özel tahvil kotası bulunduğundan, sosyal finansman büyümesi muhtemelen güçlü devlet tahvili ihracı ile desteklenmeye devam edecek.

Bankalararası likiditeyi artırmak ve reel ekonomi için fonlama maliyetini düşürmek için Pekin'den yılın ikinci yarısında daha fazla parasal gevşeme önlemi bekleyen Goldman Sachs analistleri özellikle Çin MB'nin tahvil ihraçlarını kolaylaştırmak için eylül sonundan önce zorunlu karşılık oranında 25 baz puanlık indirimi açıklamasını bekliyor.

HSBC Global Research ekonomistleri de Çin'in son kredi verilerinin ekonomide dirençli cepler olduğunu gösterdiğini ancak toparlanmaya giden yolun uzun olduğunu ifade etti.

Hem kurumsal hem de hanehalkı kredi talebi ağustos ayında toparlanırken HSBC ekonomistleri ileride daha fazla destek önlemi görüyor. Politika yapıcıların özel yerel yönetim tahvillerinin kullanımını hızlandırmasını ve altyapı yatırımlarını toparlanmanın temel direği olarak tutmak için 2023 kotasını önden yüklemesini bekleyen ekonomistler, PBOC'nin daha fazla gevşeme adımı atacağını da öngörüyor.

Bu gevşemenin faiz oranlarında indirimden ziyade zorunlu karşılık oranlarında indirim ya da daha fazla likidite enjeksiyonu şeklinde olmasını bekliyorlar.