'Çin zorunlu karşılık oranlarını düşürebilir'

HSBC Global Research Ekonomisti Erin Xin, Çin ihracatına yönelik talebin öncü göstergelerin daralma bölgesinde kalmasıyla birlikte yakın vadede zayıf kalmaya devam edeceğini öngördü. Xin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın ekim ayında da durgun seyrettiğini belirtti.

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İthalattaki sürpriz artışın iç talepte bir iyileşme olduğunu gösterdiğini ifade eden Xin, politika yapıcıların ekonomideki toparlanmayı sağlamlaştırmak için parasal ve mali önlemler yoluyla destekleyici kalmasını beklediğini söyledi.

Xin, "Bu önlemler arasında bankaların zorunlu karşılık oranlarında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim ve altyapı faaliyetlerini desteklemek için devlet tahvili ihracı yer alabilir" dedi.