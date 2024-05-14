Çin zorunlu karşılıkları düşürebilir

Pekin'in ultra uzun vadeli tahvil satış planının başladığını duyurmasından bir gün sonra devlet medyasında yer alan haberler Çinli yetkililerin bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmeye hazırlanıyor olabileceklerini yazdı.

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Devlet tarafından işletilen Economic Daily'de yayınlanan bir makalede, Çin Merkez Bankası'nın esnek bir şekilde açık piyasa operasyonları yürütmesi ve gerektiğinde bankaların rezervlerde tutması gereken nakit miktarını azaltması gerektiği belirtildi.

Para politikası operasyonları tahvil satışının likidite ihtiyaçlarını karşılayabilir ve maliye politikası ile koordine edilebilir.

Devlet tarafından işletilen Shanghai Securities News da, zorunlu karşılık oranı indiriminin devlet tahvili ihracının zirvesine eşlik etmek için yapılabileceğini ve bankaların karşı karşıya olduğu net faiz marjı kısıtlamaları ve ABD faiz oranlarının patikası nedeniyle bir faiz indiriminden daha önce gerçekleşebileceğini yazdı.