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Çin'de kömür üreticileri sınırlamaya gidiyor

Çin yükselen kömür fiyatlarıyla mücadele ederken, ülkedeki bazı kömür üreticileri termal kömürde tavan fiyat uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

26.10.2021 - 11:26 | | AA
Çin'de kömür üreticileri sınırlamaya gidiyor

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden sağlayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Çin'de devlet planlama teşkilatı olarak görev yapan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), fiyatların makul bir seviyeye düşürülmesi için “gereken tüm adımların” atılabileceğini duyurdu.

Wood Mackenzie Baş Analisti Rory Simington, ülkede alınabilecek önlemlere ilişkin AA muhabirine, 19 Ekim’de NDRC'nin kömür üreticileri ve kurumlarıyla yükselen termal kömür fiyatlarını görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerin ekimin ilk 20 gününde Qinhuangdao’daki kömür ticaret merkezinde (QDH) spot fiyatlarda ton başına 1000 yuan gibi çarpıcı bir artışın yaşandığı bir döneme denk geldiğine işaret eden Simington, “Bu artışla fiyatlar ton başına 2 bin 500 yuana yükseldi. Çin, eylül sonunda yıllık 200 milyon tonun üzerinde yeni kapasiteyi onaylamasına rağmen, talebe hala yetişemiyor.” dedi.

Simington, NDRC'nin fiyatların makul bir seviyeye düşürülmesi için “gereken tüm adımların” atılabileceğine yönelik açıklamalarına işaret ederek, şunları söyledi:

“Söz konusu duyuru, resmi olarak teyit edilmeyen ancak NDRC’nin 16 Ekim’de kuzey limanlarındaki büyük şirketlerle görüştüğünü ve bu kış Qinhuangdao’da 5 bin 500 kilokalorilik kömür fiyatlarının ton başına 1800 yuanı geçmemesine yönelik tavsiyede bulunduğuna dair haberlerle uyuşuyor. 19 Ekim’de State Energy Group, kömürü bu fiyatın altına satacağına yönelik taahhütte bulundu. NDRC’nin talebi üzerine 20 Ekim’de Şansi, Şensi ve İç Moğolistan bölgelerindeki pek çok maden, üretici fiyatlarını ton başına 100 yuan düşürdüler.”

Bu gelişmelerin peşinden 19 Ekim’de ton başına fiyatı 1850 yuan olan kömürde, vadeli işlem piyasasında ocak kontratları için fiyatların yaklaşık 1400 yuana gerilediğini anlatan Simington, ancak söz konusu düşüşün piyasadaki temel faktörlerde yaşanan değişiklikten ziyade piyasa duyarlılığından kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

Resmi Çin gazetesi Global Times'a göre, NDRC'nin açıklamasının ardından devlete ait madencilik ve enerji şirketi CHN Energy, 5 bin 500 kilokalorilik termal kömürün ton başına tavan fiyatını 1800 yuan (281,33 dolar) olarak belirlediğini ve bu adımla kömür fiyatlarını "makul seviyelere" çekmeyi hedeflediğini açıkladı.

China National Coal Group Corporation ve Jinneng Holding Group ile özel şirket Inner Mongolia Yitai Group Co. da benzer taahhütlerde bulunarak kömürün ton başına 2 bin yuan üzerine satılmayacağını duyurdu.

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