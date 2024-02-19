Çin'e yabancı yatırımlar yavaşladı

Devlet Döviz İdaresi'nin (SAFE) pazar günü açıkladığı verilere göre Çin'in ödemeler dengesindeki doğrudan yatırım yükümlülükleri geçen yıl 33 milyar dolar artarak 2022'ye göre %82 azaldı.



Veriler geçen yılki zayıf toparlanmanın etkisini gösteriyor. Yatırımlar 1998'den bu yana ilk kez 2023'ün üçüncü çeyreğinde düştü. Son çeyrekte biraz toparlanıp büyümeye dönse de, o dönemdeki 17,5 milyar dolarlık yeni para 2022'nin aynı dönemine göre üçte bir oranında daha düşüktü.



Ekonomistlere göre SAFE'nin net akışları ölçen verileri, yabancı şirket karlarındaki eğilimleri ve Çin'deki faaliyetlerinin boyutundaki değişiklikleri yansıtabilir. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'deki yabancı sanayi firmalarının karı geçen yıl bir önceki yıla göre %6,7 düştü.



Ticaret Bakanlığı'nın daha önceki rakamları Çin'e yapılan yeni doğrudan yabancı yatırımların geçen yıl son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini göstermişti.