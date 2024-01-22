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Çin'in doğal gaz üretimi yükseldi

Çin'in doğal gaz üretimi 2023'te yüzde 5,8 oranında arttı.

22.01.2024 - 10:38 | | Foreks Haber
Çin'in doğal gaz üretimi yükseldi

Devlet İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriler Çin’in doğal gaz üretiminin 2023 yılında sürekli ve istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Ülkede 2023 yılında üretilmiş olan doğal gaz bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 oranında artarak 229,7 milyar metreküpe ulaştı.

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Öte yandan 2023 yılında toplam 119,97 milyon ton doğal gaz ithal edildi. Bu miktar ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 oranında bir artışı ifade ediyor. Bu bağlamda salt aralık ayı ele alınacak olursa Çin’in 12,65 milyon ton doğal gaz ithal ettiği ve bunun bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 oranında artışa tekabül ettiği görüldü. Ayrıca bu miktar kasım ayının ithalatına kıyasla yüzde 16,4 oranında bir büyüme ifade ediyor.

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