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Çin'in ihracatı mart ayında arttı

Çin'in ihracatı Mart ayında beklentilerden çok daha güçlü arttı.

14.04.2025 - 09:05 | | Foreks Haber
Çin'in ihracatı mart ayında arttı

Çin'in ihracatı ABD gümrük vergilerinden kaçınmaya yönelik taleple birlikte Mart ayında beklenenden çok daha fazla artarken, iç talebin zayıflamaya devam etmesiyle ithalat düşüşünü sürdürdü.

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Mart ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı. Ekonomistler ise yüzde 4,4 artış bekliyorlardı. Mart ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azaldı. Beklenti yüzde 1,8 artış olacağı yönündeydi. Mart ayında ticaret fazlası 77 milyar dolar olan beklentilerin çok üzerinde 102,64 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çin Gümrük İdaresi'nin yuan cinsinden açıkladığı verilere göre ise ihracat yüzde 13,5 artarken, ithalat yüzde 3,5 düştü. Ticaret fazlası 736,72 milyar yuan oldu.

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