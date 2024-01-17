Çin'in kömür üretimi rekor kırdı

Çin'de 2023 yılında kömür üretimi enerji güvenliğine odaklanmanın devam ettiği ve pandemiye bağlı kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından talebin artmasıyla rekor seviyeye ulaştı.

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Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin geçen yıl, bir önceki yıla göre %2,9 artışla 4,66 milyar ton kömür çıkardı.

Aralık ayında üretim kasım ayındaki 414 milyon tona göre neredeyse sabit kalarak ve bir önceki yıla göre %1,9 artışla 414,31 milyon tona ulaştı.

Ay boyunca günlük üretim kasım ayının rekor yüksek günlük ortalaması olan 13,8 milyon tondan düşerek 13,36 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ülkenin kömür yakıtlı santrallerin ağırlıklı olduğu genel elektrik üretimi aralık ayında yıllık bazda %8 arttı.

Analistler 2024'te kömür üretiminde ılımlı bir artış daha öngörüyor.

Gümrük idaresinin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre artan fiyatlar ve yerli kömürün kalitesinin düşmesi nedeniyle kullanıcılar ithalata yönelirken, bu durum Çin'in kömür ithalatını 2023'te 474,42 milyon tonla rekor seviyeye yükseltti.