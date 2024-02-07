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Çinli şirketler hisse geri alımlarını artırdı

Çinli şirketler hisse geri alımlarını 3 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

07.02.2024 - 10:05 | | Foreks Haber
Çinli şirketler hisse geri alımlarını artırdı

Bloomberg'in verilerine göre Çin ana karası ve Hong Kong'da işlem gören şirketler geçen ay sırasıyla 14 milyar yuan (1,9 milyar dolar) ve 21 milyar Hong Kong doları (2,6 milyar dolar) tutarında hisse geri alımı yaptı. Bu, verilerin derlenmeye başlandığı 2021 yılından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

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GAM Investment Management'ta fon yöneticisi olan Jian Shi Cortesi, piyasaları desteklemekle görevli devlet fonlarına atıfta bulunarak, "Şirketlerin geri alımları ve milli takım alımları olumlu sinyaller. Şirketler işlerini dışarıdaki yatırımcılardan daha iyi biliyor ve rekor geri alımları, işlerinin borsada değerinin altında olduğunu gördüklerini gösteriyor" dedi.

ABD yaptırımları korkusuyla son dönemde hisseleri değer kaybeden WuXi AppTec Co. ve Will Semiconductor Co. geçen ay ana kara borsalarındaki geri alım dalgasına öncülük etti. Hong Kong'da ise teknoloji devi Tencent Holdings Ltd. ve teslimat devi Meituan öne çıktı.

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