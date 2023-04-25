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'ECB bilanço küçültmeyi hızlandırabilir'

Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mart ayında başlattığı bilanço küçültme (niceliksel sıkılaştırma) operasyonunun hızını temmuz ayında artırmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

25.04.2023 - 15:59 |
'ECB bilanço küçültmeyi hızlandırabilir'

ECB'nin bilanço büyüklüğü 2022 yılı Mart ayında GSYH'nin yüzde 68'ine ulaşmıştı. Bilançonun küçültülmesinin yıllar alması bekleniyor.

ECB, 2015 yılından itibaren Euro Bölgesi devlet tahvilleri piyasasında rol oynamaya başladı ve 2022 yılı Haziran ayına kadar Alman federal tahvillerinin yüzde 43'ünü aldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın elinde 4,9 trilyon euro tutarında menkul kıymet bulunuyor. 2023 sonuna kadar bunun 200 milyar euro azalması öngörülüyor.

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