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'ECB faiz artırımlarına kademeli yaklaşmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco enflasyonda yavaşlamada erken işaretlerin görülmekte ve kredilerin düşmekte olduğu ortamda ECB'nin faiz artırımlarına kademeli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi.

02.03.2023 - 10:04 |
'ECB faiz artırımlarına kademeli yaklaşmalı'

Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Visco, "Piyasa ve anket bazlı enflasyon bekleyişlerine ilişkin veriler 3 aylık yıllıklandırılmış temelde fiyatlarda yaşanan kayda değer yavaşlama Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek seviyelerde kalma ısrarcılığını sorgulatıyor ve kademeli para politikası normalleşmesi taraftarı argümanları güçlendiriyor" dedi.  

Visco çok kademeli bir ayarlama ve aşırı sıkılaştırma riskleri arasında dengenin sağlanmasının zaruri olduğunu vurguladı.

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