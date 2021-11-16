'ECB faizleri 2025'e kadar sabit tutabilir'

ECB'nin para politikasını piyasanın halihazırda öngördüğünden daha uzun süre gevşek tutacağını düşünen Allen-Reynolds, PEPP çerçevesinde varlık alımlarının mart ayında sona erdirildikten sonra APP ile varlık alımlarının aylık 20 milyar eurodan 40 milyar euroya çıkarılmasının muhtemel olduğunu savundu.

APP çerçevesinde varlık alımlarının ise 2023 yılında azaltılacağını öngören Allen-Reynolds, bu beklentisine neden olarak Euro Bölgesi hükümetlerinin bütçe açıklarının ve net tahvil ihraçlarının azalacağı öngörüsünü işaret etti.