El Salvador’dan tarihi kripto para adımı

Son zamanlarda ülkelerin kripto paralara yönelik ilgileri giderek artmaya devam ediyor. Bunun en güçlü örneği ise geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesiyle gerçekleşti.

Bu kapsamda devlet ilk etapta vatandaşların doları Bitcoin’e çevirebilmesi için ülkede yüzlerce Bitcoin ATM’si kurmuş ve kripto para alımlarını artırmıştı. Özellikle son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin’de yaşanan büyük düşüşler ülkede fırsat olarak görülmüş ve kademeli olarak Bitcoin alımı yapılmıştı.

EL SALVADOR BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Son dönemde kripto para hamleleriyle tüm dünyanın gözü üzerinde olan El Salvador’da Bitcoin madenciliğine yönelik çok önemli bir adım atıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden ‘ilk adım’ diyerek tarihi bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Bukele, Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını ve bunun volkanik enerji ile çalışacağını açıkladı.

Böylece devlet eliyle resmi olarak dünyada ilk defa Bitcoin madenciliğine yönelik bir yatırım yapılmış oldu.





ÇİN RESMEN SAVAŞIYOR

Öte yandan dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Çin, ülkedeki kripto para madenciliğine ilişkin tüm faaliyetler için resmen savaş açtı. Geçtiğimiz cuma günü Çin’den gelen regülasyon hamlesiyle birlikte ülkede kripto para faaliyetlerinin tümü yasa dışı olarak kabul edilmişti.

ELON MUSK’TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Son zamanlarda kripto para piyasasına yön veren çılgın mucit Elon Musk, Çin’in kripto para hamlesi hakkında konuştu.

Musk, “Kripto paralar temelde merkezi hükümetin gücünü azaltmaya odaklanmıştır ve onlar bundan hoşlanmazlar. Hükümetler kripto paraları yavaşlatabilir fakat kripto ilerlemelerini yok edemez.” dedi.

BITCOIN İLE VERGİ ÖDEME SÜRECİNDE ÖNEMLİ ADIM

Kripto paralara yönelik yeni adımların ardı arkası kesilmezken, ABD’nin Miami kentinde vatandaşların Bitcoin ile vergi ödemelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Miami vatandaşlarının vergilerini Bitcoin ile ödeyebilmek için sürecin başladığını fakat bu kadar önemli bir karar için sürecin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.