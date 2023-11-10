'Emlak sektörü riskleri kontrol altında'

Pan, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği röportajda, "Belirli sektörlerdeki finansal riskleri yakından izliyoruz. Genel olarak, emlak sektörünün finansal riskleri yönetilebilir durumda" dedi.

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Pan ayrıca, emlak piyasasının uzun vadeli büyümesini destekleyen bir faktör olarak aileler arasında daha iyi evlere yönelik güçlü talebe işaret etti.

Pan, herhangi bir yer belirtmeden Pekin'in bazı bölgelerin kamu, yerel yönetim borç risklerine de dikkat ettiğini söyledi. Bu yönetimlerin sorumluluklarını üstlenmeleri ve yüklerinin boyutunu azaltmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini ifade eden Pan, bazı bölgelere acil likidite desteği sözü de verdi.

CCTV röportajında Pan, Çin'in bankalara yerel yönetimler tarafından tutulan borç faizlerini düşürmeleri için rehberlik etmek de dahil olmak üzere destek sağladığını belirtirken, yuan kurunun "aşırı ayarlanmasını" önleme, para ve kredide makul bir büyümeyi sürdürme taahhütlerini yineledi.