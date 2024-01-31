'Enflasyon öngörülenden daha düşük çıkabilir'

Die Zeit gazetesine konuşan de Guindos, "Aralık ayı tahminlerimize göre enflasyonda düşüşün 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmekte. Enflasyon rakamları son dönemde çoğunlukla olumlu sürprizler getirdi. Enflasyonun tahmin ettiğimizden biraz daha düşük olacağını düşünüyorum” dedi.

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De Guindos, dünya ticaretinin ivme kaybetmesi, jeopolitik belirsizliklerin artması ve faiz artışlarının ekonomiye beklenenden daha hızlı yansıması nedeniyle büyümenin bu yıl öngörülen %0,8'den biraz daha düşük olabileceğini vurguladı.

Guindos, "ECB sık sık faiz oranlarını çok geç yükselttiği için eleştiriliyor. Şimdi faiz oranlarını çok geç düşürme riski var mı?" şeklindeki soruya da, "Ben öyle düşünmüyorum. Ayrıca, ilk faiz artırımımızdan çok önce, Aralık 2021'de tahvil alım programlarımızı kademeli olarak sonlandıracağımızı açıklayarak rotamızı değiştirdik. Bu, para politikasının normalleşmesinde ilk adımdı. Ancak geç kaldığımızı varsaysanız bile, sonuçlara bir bakın, 12 ay içinde enflasyon %10'dan %3'ün altına düştü ve derin bir resesyon yaşanmadı. Şu ana kadar hassas duruma rağmen iş gücü piyasasındaki çok iyi durum sayesinde enflasyon ve büyüme arasındaki dengeyi korumayı başardık. Ekonomi çökmedi, bu Avrupa'daki insanların refahı için çok önemlidir" dedi.