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'Enflasyon yeniden alevlenebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük borçlanma maliyetlerinin Euro Bölgesi'nin durgun ekonomisini yeniden canlandırabileceği, ancak enflasyonun yeniden alevlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

07.02.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
'Enflasyon yeniden alevlenebilir'

Financial Times'a konuşan Schnabel, Euro Bölgesi enflasyonundaki keskin düşüşün, arz şoklarının azalmasıyla "deflasyonun hızlı kazanımlarını" yansıttığını belirtirken, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme mücadelesinde "son milin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" savundu.

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Schnabel, "Sabırlı ve temkinli olmalıyız çünkü tarihsel deneyimlerimizden de biliyoruz ki enflasyon yeniden alevlenebilir. Önemli bir ilerleme kaydettik ve bu iyi bir haber. Ancak henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Schnabel, ticari kreditörlerin ECB'nin yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle ipotekli konut kredilerinde borçlanma oranlarını düşürdüğüne dair işaretleri gerekçe göstererek şunları söyledi: "Bu, politika duruşunun aceleyle ayarlanmasına karşı bir argümandır."

Yatırımcılar ECB'nin nisan ayı gibi faiz indirimine başlayacağını düşünüyor. Ancak politika yapıcılar geçen ayki toplantılarında böyle bir hamleyi tartışmak için erken olduğunu söyledi. Birçoğu bunun ücret artışının yüksek kalmasına ya da yeni bir fiyat artışına neden olup olmamasına bağlı olacağını söyledi.

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