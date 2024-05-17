'Enflasyon yüzde 2 hedefine doğru ilerleyecek'

Guindos, "Manşet enflasyon %2.4, çekirdek enflasyon ise %3'ün altında seyrediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun bu değerler etrafında dalgalanacağına inanıyoruz. Orta vadede, 2025 yılında fiyat istikrarı hedefimiz olan %2'ye doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor olacağız" dedi.

Haberin Devamı

ECB'nin 6 Haziran'da faiz indirimine gideceğine dair söz vermesi üzerine tartışmalar bir sonraki adımın ne kadar hızlı atılacağı ve daha fazla gevşeme için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği konusuna kaydı.