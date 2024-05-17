'Enflasyon yüzde 2 hedefine doğru ilerleyecek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğini ve bu durumun enflasyonun gelecek yıl hedefe geri döneceğine dair güven verdiğini söyledi.
17.05.2024 - 10:53 | | Foreks Haber
Guindos, "Manşet enflasyon %2.4, çekirdek enflasyon ise %3'ün altında seyrediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun bu değerler etrafında dalgalanacağına inanıyoruz. Orta vadede, 2025 yılında fiyat istikrarı hedefimiz olan %2'ye doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor olacağız" dedi.
Haberin Devamı
ECB'nin 6 Haziran'da faiz indirimine gideceğine dair söz vermesi üzerine tartışmalar bir sonraki adımın ne kadar hızlı atılacağı ve daha fazla gevşeme için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği konusuna kaydı.