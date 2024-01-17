'Enflasyonda zafer henüz kazanılmadı'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu %2'lik hedefine geri getirme yolunda ilerlediğini ancak zaferin henüz kazanılmadığını söyledi.
17.01.2024 - 11:02 | | Foreks Haber
Lagarde, ECB'nin bu yılki toplu ücret sözleşmelerinden veri almasının "baharın sonlarında" olacağını ve bunun da hanehalkı gelirlerinin ve dolayısıyla enflasyonun nereye gittiğine dair iyi bir fikir verebileceğini belirtti.
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Lagarde bu yıl altı faiz indirimi yapılacağına dair piyasa bahislerini reddetti ancak yatırımcıların gelecekteki hamlelerini yanlış fiyatlandırması halinde bunun enflasyonla mücadeleye ters etki yapabileceğini vurguladı.