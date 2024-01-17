'Enflasyonda zafer henüz kazanılmadı'

Lagarde, ECB'nin bu yılki toplu ücret sözleşmelerinden veri almasının "baharın sonlarında" olacağını ve bunun da hanehalkı gelirlerinin ve dolayısıyla enflasyonun nereye gittiğine dair iyi bir fikir verebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Lagarde bu yıl altı faiz indirimi yapılacağına dair piyasa bahislerini reddetti ancak yatırımcıların gelecekteki hamlelerini yanlış fiyatlandırması halinde bunun enflasyonla mücadeleye ters etki yapabileceğini vurguladı.