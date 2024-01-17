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'Enflasyonda zafer henüz kazanılmadı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonu %2'lik hedefine geri getirme yolunda ilerlediğini ancak zaferin henüz kazanılmadığını söyledi.

17.01.2024 - 11:02 | | Foreks Haber
'Enflasyonda zafer henüz kazanılmadı'

Lagarde, ECB'nin bu yılki toplu ücret sözleşmelerinden veri almasının "baharın sonlarında" olacağını ve bunun da hanehalkı gelirlerinin ve dolayısıyla enflasyonun nereye gittiğine dair iyi bir fikir verebileceğini belirtti.

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Lagarde bu yıl altı faiz indirimi yapılacağına dair piyasa bahislerini reddetti ancak yatırımcıların gelecekteki hamlelerini yanlış fiyatlandırması halinde bunun enflasyonla mücadeleye ters etki yapabileceğini vurguladı.

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