Euro Bölgesi için enflasyon bekleyişleri yükseldi

Çeyrek dönemlerde yapılan profesyonel tahminciler anketine göre 2022 yılı için enflasyon beklentileri 3 ay önceki yüzde 6'dan yüzde 7,3'e çıktı. Gelecek yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. 2024 yılı için öngörü yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e ulaştı.

Profesyonel tahminciler ayrıca uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini de yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkardı.

Çekirdek enflasyon için beklenti de yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükseldi.

Tahmincilerin 2022 yılı için GSYH büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilerken, 2023 yılı için büyüme öngörüsü de yüzde 2,3'ten yüzde 1,5'e düşürüldü.