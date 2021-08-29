Altın ‘Jackson Hole’ sonrası sert yükseldi
ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantıları ve ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın, haftayı 1820 dolar seviyesinde sert yükselişle kapattı. Ons altındaki yükselişten destek bulan gram altın ise haftayı 488 lira seviyesinden tamamladı.
UZMANPARA
• 29 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 29 Ağustos 2021 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Emtia ve para piyasalarının merakla beklediği ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu cuma günü gerçekleştirildi.
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin de katıldığı Jackson Hole toplantılarında ABD’nin para politikasına ilişkin önemli sinyaller arandı.
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Toplantıda birçok Fed yetkilisi varlık alımlarının azaltılması konusunda açıklamalarda bulunurken, görüşlerin çoğunlukla şahin olması ve gelecek yıl için enflasyonda gerileme olmaması durumunda Fed’in faiz artırımına gidebileceği yönündeki açıklamaları dikkat çeken konular olarak öne çıktı.
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Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımlarının azaltılması konusunda kesin bir tarih vermemesi ve varlık alımlarının azaltılmasının faiz oranlarında artışın zamanlamasıyla ilgili doğrudan bir sinyal taşımadığına yönelik söylemleri dikkat çekti.
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ONS ALTIN HAFTAYI KAZANÇLA TAMAMLADI
Fed Başkanı Powell’ın güvercin açıklamalarının ardından piyasalardaki risk iştahının artması ile birlikte dolar kurunda geri çekilmeler yaşandı, ons altın ise sert yükseliş kaydetti.
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Bu gelişmelerle birlikte cuma günü 1787 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, günü yüzde 1.40 oranında yükselişle 1820 dolar seviyesinden kapattı.
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Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında genellikle karışık seyrin hakim olduğu ons altın, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2 oranında yükselişle tamamladı. Ons altında haftalık bazda en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1821 dolar seviyeleri görüldü.
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GRAM ALTIN, ONS ALTINDAN DESTEK BULDU
Ons altındaki dalgalı seyre göre bu hafta daha sakin bir seyrin izlendiği gram altın ise ons altındaki yükselişin etkisi ile birlikte haftayı yüzde 0.95 oranında yükselişle 488 lira seviyesinden tamamladı. Gram altında haftalık değer kazancı yüzde 0.3 oranında gerçekleşti.
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DOLAR VE EURO DÜŞTÜ
Fed Başkanı Powell’ın cuma günü yaptığı açıklamaların ardından dolar endeksinde sert düşüşler gözlendi. Genel olarak 93 oranında seyrin hakim olduğu dolar endeksi 92.630 seviyesine kadar geri çekildi.
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