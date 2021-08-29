Altın ‘Jackson Hole’ sonrası sert yükseldi

GRAM ALTIN, ONS ALTINDAN DESTEK BULDU Ons altındaki dalgalı seyre göre bu hafta daha sakin bir seyrin izlendiği gram altın ise ons altındaki yükselişin etkisi ile birlikte haftayı yüzde 0.95 oranında yükselişle 488 lira seviyesinden tamamladı. Gram altında haftalık değer kazancı yüzde 0.3 oranında gerçekleşti.