Bitcoin 50 bin dolar seviyesini aştı
14 Nisan’da 64 bin dolar seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla kayıplarını telafi ederek adeta küllerinden doğuyor. Bitcoin, bugün ise 50 bin dolar seviyesini aşarak çok kritik bir eşiği geride bırakmış oldu.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 23 Ağustos 2021 - 10:14 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 23 Ağustos 2021 - 10:14 • Son Güncelleme:
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Kripto paralar son haftalarda gösterdiği performans ile boğa piyasası sinyali vermeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş trendi diğer kripto paraların yükselişi ile birlikte genele yayılıyor.
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla 49 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, yükselişin devam edebilmesi için kritik eşik olan 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesine bir türlü ulaşamıyordu.
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Haftanın ilk işlem gününde 50 bin 399 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik bandın üzerine çıkarak gözünü zirveye dikti.
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14 Nisan tarihinde 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran Bitcoin, bu tarihten itibaren düşüş trendine girerek 21 Temmuz’da 30 bin dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti.
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Haziran ve temmuz aylarında dar bantta sıkışan Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla tekrardan toparlanarak kayıplarını telafi ediyor.
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PAYPAL’DAN KRİTİK HAMLE
Öte yandan PayPal tarafından bugün kripto para piyasasını hareketlendirecek önemli bir açıklama yapıldı.
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PayPal, İngiltere’deki müşterilerinin bu haftadan itibaren Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın almalarına, satmalarına ve tutmalarına izin verecek.
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Bu gelişme sonrası piyasada oluşan olumlu fiyatlamaların etkisi ile birlikte Bitcoin 50 bin dolar seviyesinin üzerinde hareketini sürdürüyor.
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Bitcoin’de gün içerisinde en düşük 49 bin 70 dolar seviyesi görülürken, en yüksek ise 50 bin 399 dolar seviyeleri takip edildi.
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