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Dolar ve altın fiyatlarında flaş hareket

Dün 7.60 seviyelerini test eden Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ile verilen mesajların nispeten güvercin tonda olmasıyla tekrar 7.50 seviyesinin altına geriledi. Gram altın ise bu sabah güne 421 lira seviyesinde başladı.

• 18 Mart 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
• 18 Mart 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 421 liradan, çeyrek altın 685 liradan, Cumhuriyet altını da 2,818 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

2Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"BIST-100 endeksinin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,570 direnci korunuyor, bu seviye üzeri kapanışlarda 1,600-1,650 bandı hedeflenecektir. 1,550-1,525 ise destek seviyeleri  olarak izlenmelidir.

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Yatırımcılara 1,550 zarar-kes seviyesi olmak  üzere pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. Havacılık, demir-çelik ve telekomünikasyon sektörlerini tercih ediyoruz.

4Dolar/TL

Dolar/TL

Dün 7.60 seviyelerini test eden Dolar/TL, Fed toplantısı ile verilen mesajların nispeten güvercin tonda olmasıyla tekrar 7.50 seviyesinin altına geriledi. Son dönemde hızla yükselerek GOÜ para birimleri üzerinde baskı yaratan ABD 10 yıllık tahvil faizi, Fed toplantısı öncesi %1.68 seviyelerinde iken, toplantı sonrası %1.62 seviyesine doğru gevşedi. Ancak sabah saatlerinde tekrar %1.66 seviyesinin test edildiğini görüyoruz.

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Kurda son dönemde 7.40-7.60 bölgesinde dalgalanmanın devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketin tekrar ivmelenmesi için, 7.40 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz gerekiyor.

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Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleştiği takdirde, aşağıda tekrar 7.30-7.00  bölgesi gündeme gelebilir. 7.64 ve 7.78 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. Fed toplantısının ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket sürüyor.

7Değerli metaller yükseliyor

Değerli metaller yükseliyor

Son dönemde ABD 10 yıllık tahvil getirisi ile ters korele hareket eden ve faizlerdeki yükseliş ile sert şekilde aşağı gelen ons  altın, önemli destek seviyelerinden başlayan tepki hareketini 10 yıllık faizlerdeki yüksek seviyeye rağmen sürdürüyor.

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Altında 1.765 direnci aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin alçalan kanal direncine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. 1.765 üzerinde 1.805 ilk  hedef olarak izlenebilir.

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Aşağıda ise 1.720 ve 1.700 seviyeleri destek  olarak takip edilmelidir. Teknik olarak alçalan kanal görünümü  bozulmadıkça, yükselişlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalacağını ve kalıcı olmayacağını düşünüyoruz."

10Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Altın, 1745 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda  pozitif algı hız kazanabilir.

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Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763  olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesini kırması durumunda ise 1736  destek seviyesini izliyor olacağız. Gram altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı.

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Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde  pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 440,33  olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini kırması durumunda ise 395,16  desteğini takip ediyor olacağız."

13Piramit Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Piramit Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

 "Küresel piyasalar dün Fed toplantısından çıkacak kararlara odaklandı. Fed toplantısı öncesinde %1,6870’e kadar yükselen ABD 10 Yıllık Tahvil Faizlileri bu sabah %1,66’da bulunmaktadır.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sert eleştirmesi küresel borsalarda dün dalgalanmaya neden oldu. Dün akşamki Fed toplantısından Başkan Powell ekonomiye ihtiyaç duyulduğunda gerekli desteği sağlayacaklarını açıklaması küresel risk iştahına destek verdi.

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Dolar Endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 91,822- 91,933 bandında  yatay hareket etti. DXY’nin 92,00 direncini yukarı kırması ile  güçlenme devam edebilir ve DXY teknik olarak 92,20-92,50 dirençlerini  hedefleyebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 91,50-91,30 önemli  destekler olarak takip edilebilir. Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 7,4847-7,5237 bandında yatay hareket etti.

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Dolar/TL'de teknik bakımdan 7,50 üzerinde kapanışlar önem  arz etmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı  olunması durumunda 7,60-7,80 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde 7,40-7,30 destekleri takip edilebilir."

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