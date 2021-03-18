Dolar ve altın fiyatlarında flaş hareket

Dolar Endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 91,822- 91,933 bandında yatay hareket etti. DXY’nin 92,00 direncini yukarı kırması ile güçlenme devam edebilir ve DXY teknik olarak 92,20-92,50 dirençlerini hedefleyebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 91,50-91,30 önemli destekler olarak takip edilebilir. Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 7,4847-7,5237 bandında yatay hareket etti.