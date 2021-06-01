Dolarda önemli hareket!

Geçtiğimiz Cuma günü bir önceki tarihi zirve seviyesi olan 8,5832 TL'nin üzerini test eden ve 8,6150 TL'ye kadar yükselen dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin sürmesi ve 8,5832 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler hızlanabilir.