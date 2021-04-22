Kripto para mağdurlarına önemli uyarı

Dülger, kripto para alım satımında yerli borsaların yerine yabancı borsaların tercih edilmesine yönelik tavsiyelere katılmadığını belirterek, "Bu, işi dürüstçe ve iyi yapan pek çok şirkete büyük kötülük olur. Yatırımcılara mağduriyet yaşatan şirketler diğer şirketlere de bu kötülüğü yaptı. Bu piyasada yıllardan beri yer alan, işini düzgün yapan, 'çürük elmaların' ayıklanması için regülasyonların yapılmasını en başından beri isteyen şirketler var. Gerekli regülasyonlar yapılırsa yurt dışına para akışı da önlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.