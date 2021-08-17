Kripto para piyasasında neler oluyor?
Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi genele yayılmaya devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum’un başı çektiği yukarı yönlü ivmede özellikle kripto para geliştiricilerinin yatırımcılar için yaptığı güncellemeler, regülasyonlar ve verilen hizmetler yaşanan yükselişi destekliyor.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 17 Ağustos 2021 - 15:33 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 17 Ağustos 2021 - 15:33 • Son Güncelleme:
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Kripto para piyasası son günlerin altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz hafta yüze 7’nin üzerinde prim yapan ve 48 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, gelen düzeltme hareketlerinin etkisiyle 47 bin dolar seviyesinde hareket ediyor.
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Piyasada oluşan olumlu havanın ektisiyle birlikte kazanımlarını artıran Bitcoin'de yükselişin ivmelenmesi için 50 bin dolar olan psikolojik sınırın geçilmesi gerekiyor.
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Öte yandan en yüksek hacimli kripto paralar arasında yer alan Ethereum, ADA, Ripple gibi önemli kripto para birimleri de Bitcoin ile birlikte primli seyrini sürdürüyor.
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ETHEREUM’UN HAMLESİ FİYATLARI YUKARIYA ÇEKTİ
En yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan altcoinlerin atası Ethereum da geçtiğimiz haftayı kazançla tamamladı. Yatırımcısına yüzde 10’a yakın kazandıran Ethereum’da ise yükselişteki ana pay London hard fork işlemi oldu.
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Piyasada fazla miktarda olan Ethereum’u yakarak dolaşımdan kaldıran Ethereum geliştiricilerinin yaptığı hamleler neticesinde Ethereum, 3 bin 300 dolar seviyesine kadar çıktı. Ethereum’daki fiyat hareketlerine bakıldığında kripto para 3 bin 260 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
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AĞ TEKNOLOJİSİ FİYATLARA OLUMLU YANSIDI
Öte yandan Cardano’nun (ADA) blockchain altyapı şirketi olan IOHK, test aşamasında olan Alonzo Purple test ağının çalıştığını duyurdu. Geliştirilen test ağının 12 Eylül’de başlanacağı belirtilirken bu gelişmeler Cardano fiyatlarında sert yükseliş getirdi. Gelişen olumlu haberlerin etkisiyle birlikte Cardano geçtiğimiz hafta yüzde 52 oranında değer kazanırken, bugün 2.10 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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RİPPLE’DA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
4 Haziran tarihinden itibaren ilk kez 1 dolar seviyesinin üzerine çıkan Ripple da genel olarak yükselişini sürdürüyor. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında 1 haftada yüzde 65’e yakın kazandıran Ripple, bugün 1.21 dolar seviyesinde hareketini sürdürüyor. Ripple ile SEC arasında çözülemeyen dava krizi fiyatlar üzerinde bir etki yapmasa da önümüzdeki süreçte Ripple'da yön nasıl olur? Tahminde bulunmak oldukça zorlaşıyor.
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