Kripto para piyasasında neler oluyor?

RİPPLE’DA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? 4 Haziran tarihinden itibaren ilk kez 1 dolar seviyesinin üzerine çıkan Ripple da genel olarak yükselişini sürdürüyor. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında 1 haftada yüzde 65’e yakın kazandıran Ripple, bugün 1.21 dolar seviyesinde hareketini sürdürüyor. Ripple ile SEC arasında çözülemeyen dava krizi fiyatlar üzerinde bir etki yapmasa da önümüzdeki süreçte Ripple'da yön nasıl olur? Tahminde bulunmak oldukça zorlaşıyor.