Kripto parada çember iyice daralıyor

Reuters’ın haberine göre FCA Binance’ın regüle edilmiş bir faaliyet yapamayacağını duyurdu ve dünyada giderek daha fazla inceleme altına giren bu platforma karşı kullanıcıları uyardı. Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından İngiltere de harekete geçti.