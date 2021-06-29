Kripto parada çember iyice daralıyor
Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı ünlü kripto para borsası Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından şimdi de İngiltere harekete geçti ve Binance’ın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 29 Haziran 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 29 Haziran 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
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İngiltere sermaye piyasalarının düzenleyici kurumu FCA, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. İngiltere’nin hamlesinin ardından en popüler kripto paralardan Bitcoin yüzde 1.4 gerileyerek 34 bin 200 doları gördü.
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Reuters’ın haberine göre FCA Binance’ın regüle edilmiş bir faaliyet yapamayacağını duyurdu ve dünyada giderek daha fazla inceleme altına giren bu platforma karşı kullanıcıları uyardı. Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından İngiltere de harekete geçti.
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KARA PARA ŞÜPHESİ
Binance, FCA’nın kararından sonra yaptığı açıklamada, Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceğini ifade etti. Binance şirketi sözcüsü, “Düzenleyicilerle çalışırken iş birliğine dayanan bir yaklaşımı benimsiyoruz ve koşullara uyma yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz” dedi.
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Binance geçen yıl haziranda FCA tarafından regüle edilmiş bir şirketi satın almış ve bunu sterlin ve euro kullanarak kripto para işlemi hizmeti sağlamak için kullanacağını açıklamıştı.
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Kısa süre önce Binance’a kara para ve vergi suçu iddiasıyla ABD’de de soruşturma açıldı. Bloomberg’in duyurduğu habere göre Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance’ın işleyişini mercek altına aldı.
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Habere göre müşterileri arasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu adli blokzincir firması Chainalysis, geçen yıl Binance üzerinden suçla bağlantılı paraların diğer kripto borsalarına göre daha çok geçtiği sonucuna vardı.
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Japonya 25 Haziran’da Binance’ın ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği kararına varmış, Almanya ise para cezası uyarısında bulunmuştu. Dijital para çıkarmaya hazırlanan Çin de kripto paralara karşı ardı ardına önlemler alıyor.
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KRİPTO PİYASANIN DÖRTTE BİRİNE HAKİM OLDU
2017’den beri faaliyette olan Binance’in kurucusu ve CEO’su teknoloji girişimcisi 44 yaşındaki Changpeng Zhao. Sanal dünyada ‘CZ’ olarak tanınan CEO Çin ve Kanada vatandaşı.
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Forbes’a göre Changpeng Zhao’nun 2 milyar dolara yakın serveti var. Cayman Adaları’nda kurulan Binance’ın Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Kripto paraların yüzde 25’i Binance üzerinden alınıp satılıyor. Bloomberg, Binance’ın kripto para alım satımı için platform oluşturarak sadece geçen yıl 800 milyon dolar gelir elde ettiğini yazdı.
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ÜNLÜ ŞİRKETTEN YENİ YASAK
Öte yandan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.
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