Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
UzmanparaKripto parada çember iyice daralıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Kripto parada çember iyice daralıyor

Kripto parada çember iyice daralıyor

Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı ünlü kripto para borsası Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından şimdi de İngiltere harekete geçti ve Binance’ın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. İşte detaylar...

UZMANPARA
• 29 Haziran 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 29 Haziran 2021 - 06:50 • Son Güncelleme:
1

İngiltere sermaye piyasalarının düzenleyici kurumu FCA, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. İngiltere’nin hamlesinin ardından en popüler kripto paralardan Bitcoin yüzde 1.4 gerileyerek 34 bin 200 doları gördü.

2

Reuters’ın haberine göre FCA Binance’ın regüle edilmiş bir faaliyet yapamayacağını duyurdu ve dünyada giderek daha fazla inceleme altına giren bu platforma karşı kullanıcıları uyardı. Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından İngiltere de harekete geçti.

3KARA PARA ŞÜPHESİ

KARA PARA ŞÜPHESİ

Binance, FCA’nın kararından sonra yaptığı açıklamada, Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceğini ifade etti. Binance şirketi sözcüsü, “Düzenleyicilerle çalışırken iş birliğine dayanan bir yaklaşımı benimsiyoruz ve koşullara uyma yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz” dedi.

4

Binance geçen yıl haziranda FCA tarafından regüle edilmiş bir şirketi satın almış ve bunu sterlin ve euro kullanarak kripto para işlemi hizmeti sağlamak için kullanacağını açıklamıştı.

5

Kısa süre önce Binance’a kara para ve vergi suçu iddiasıyla ABD’de de soruşturma açıldı. Bloomberg’in duyurduğu habere göre Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance’ın işleyişini mercek altına aldı.

6

Habere göre müşterileri arasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu adli blokzincir firması Chainalysis, geçen yıl Binance üzerinden suçla bağlantılı paraların diğer kripto borsalarına göre daha çok geçtiği sonucuna vardı.

7

Japonya 25 Haziran’da Binance’ın ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği kararına varmış, Almanya ise para cezası uyarısında bulunmuştu. Dijital para çıkarmaya hazırlanan Çin de kripto paralara karşı ardı ardına önlemler alıyor.

8KRİPTO PİYASANIN DÖRTTE BİRİNE HAKİM OLDU

KRİPTO PİYASANIN DÖRTTE BİRİNE HAKİM OLDU

2017’den beri faaliyette olan Binance’in kurucusu ve CEO’su teknoloji girişimcisi 44 yaşındaki Changpeng Zhao. Sanal dünyada ‘CZ’ olarak tanınan CEO Çin ve Kanada vatandaşı.

9

Forbes’a göre Changpeng Zhao’nun 2 milyar dolara yakın serveti var. Cayman Adaları’nda kurulan Binance’ın Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Kripto paraların yüzde 25’i Binance üzerinden alınıp satılıyor. Bloomberg, Binance’ın kripto para alım satımı için platform oluşturarak sadece geçen yıl 800 milyon dolar gelir elde ettiğini yazdı.

10ÜNLÜ ŞİRKETTEN YENİ YASAK

ÜNLÜ ŞİRKETTEN YENİ YASAK

Öte yandan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.

11

İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan ve İngiltere'den yatırımcılar da web sitesinin türev ticareti hizmetlerini kullanamayacaklar.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! 29 Haziran CANLI altın fiyatları takip ekranı...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! 29 Haziran CANLI altın fiyatları takip ekranı...

40 tünelle ulaşılacak! Uzunluğu 57 kilometre...

40 tünelle ulaşılacak! Uzunluğu 57 kilometre...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin SİHA'sına yeni talip! 8 milyon euro onaylandı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin SİHA'sına yeni talip! 8 milyon euro onaylandı

Enflasyon (TÜFE-ÜFE) rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları belli oldu mu?

Enflasyon (TÜFE-ÜFE) rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranları belli oldu mu?