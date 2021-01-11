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• 11 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında 'baskın' hareketi!

Geçtiğimiz hafta 1959 kadar yükseliş kaydettikten sonra düşüşe yönelen ons altın haftalık kazançlarını silerek haftayı %3'e yakın kayıpla kapattı. Gram altın ise 440 lira seviyesinin altına geriledi. İşte piyasalar son durum...

• 11 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 731 liradan, Cumhuriyet altını da 3,013 liradan işlem görüyor.

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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta 1959 kadar yükseliş kaydettikten sonra düşüşe yönelen Ons Altın haftalık kazançlarını silerek haftayı %3'e yakın kayıpla kapattı.

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Teknik açıdan bakıldığında mavi yükselen trend çizgisi altına kıran ve siyah alçalan trend çizgisi altına gerileyen Ons Altın 1764-1959 hareketinin %61.8 fibo bölgesini test etti.

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Yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan Ons Altın 1839 seviyesine de denk gelen bu bölgenin altına kırdı. Düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1817 ve 1806 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.  Yukarı yönlü olası hareketlerde ise 1850 ve 1865 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takiğ edilebilir.

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İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz hafta Çarşamba’dan itibaren kademeli olarak aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1848 seviyelerinde kapattı.

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Böylelikle altın fiyatları 2021 yılının ilk haftasını yaklaşık olarak yüzde 2.90’lara varan değer kayıpları ile kapattı. Geçtiğimiz hafta ABD’de sonuçlanan Georgia seçimlerinde Joe  Biden’ın partisi Demokratlar’ın başarılı çıkması ve Senato’da çoğunluğu ele geçirmeleri ‘mavi dalga’ yaşanmasına neden oldu.

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Bu olay ise piyasalarda olumlu karşılandı ve risk iştahını artırdı. Artan risk iştahı ile birlikte altından çıkışlar gerçekleşirken fiyatlarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler gerçekleşti.

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Diğer yandan seçilmiş Başkan Joe Biden Amerika’da teşvik paketine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Biden 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını, paketin büyüklüğünün ise trilyonlarca dolar olacağını belirtti.

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Diğer yandan piyasalar geçtiğimiz Cuma ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisini takip etti. Gelen veriye göre Aralık ayında TDİ 140 bin geriledi. Piyasalardaki beklentiler ise verinin 50 bin artabileceği yönündeydi. İşsizlik ise Aralık ayında yüzde 6.7 oldu.

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