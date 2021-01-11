Son dakika: Altın fiyatlarında 'baskın' hareketi!

Diğer yandan piyasalar geçtiğimiz Cuma ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisini takip etti. Gelen veriye göre Aralık ayında TDİ 140 bin geriledi. Piyasalardaki beklentiler ise verinin 50 bin artabileceği yönündeydi. İşsizlik ise Aralık ayında yüzde 6.7 oldu.