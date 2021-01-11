• 11 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında 'baskın' hareketi!
Geçtiğimiz hafta 1959 kadar yükseliş kaydettikten sonra düşüşe yönelen ons altın haftalık kazançlarını silerek haftayı %3'e yakın kayıpla kapattı. Gram altın ise 440 lira seviyesinin altına geriledi. İşte piyasalar son durum...
• 11 Ocak 2021 - 08:56 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 731 liradan, Cumhuriyet altını da 3,013 liradan işlem görüyor.
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Yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan Ons Altın 1839 seviyesine de denk gelen bu bölgenin altına kırdı. Düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1817 ve 1806 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olası hareketlerde ise 1850 ve 1865 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak takiğ edilebilir.
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Böylelikle altın fiyatları 2021 yılının ilk haftasını yaklaşık olarak yüzde 2.90’lara varan değer kayıpları ile kapattı. Geçtiğimiz hafta ABD’de sonuçlanan Georgia seçimlerinde Joe Biden’ın partisi Demokratlar’ın başarılı çıkması ve Senato’da çoğunluğu ele geçirmeleri ‘mavi dalga’ yaşanmasına neden oldu.
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