Zeynep Aktaş
• 29 Aralık 2020 - 08:25 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Altın önce şok düşüş, arkasından sert yükselişle gündeme oturdu
Pandemi boyunca altın izlendi... Altın önce şok düşüş, arkasından sert yükselişle yatırımcıların gündemine oturdu. 2021 yılında da altın takip edilecek. Küresel bazda bol para, düşük faiz altını en güçlü metal haline getiriyor. Peki altın 2021’de parlayacak mı? İşte cevabı...
Zeynep Aktaş
• 29 Aralık 2020 - 08:25 • Son Güncelleme:
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Küresel bazda 2020 yılında yaşananlar hiç beklenmeyen finansal varlık hareketlerini beraberinde getirdi. Korku endeksi VIX, 2008 küresel kriz seviyelerine yükseldi.
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Altın yatırımcıları için fiyat dalgalanmalarının görüleceği bir yıl olabilir. Ancak uzun vadede yükseliş korunuyor. 2011 zirvesini test ettikten sonra dönen altın için 1.760 dolar 2021 için en düşük seviyeler olarak göze çarpıyor. Eğer 1.980 - 2.080 bandında bir hareket gözlenirse 2.300 hedefi konuşulacak.
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