• 30 Aralık 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:
Son dakika: Doları olanlar dikkat! Çok yaklaştı...
Dolar fiyatlarında geri çekilmeler devam ediyor. Kur, dün 7.40 desteğini de kırarak 7.34 seviyelerine kadar geriledi ve 7.28 desteğine denk gelen 200 günlük ortalamaya çok yaklaştı. Şu dakikalarda ise dolar 7.37 seviyesinde işlem görüyor.
• 30 Aralık 2020 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Dolar kuru yeni haftada yönünü aşağı çevirerek sert gerileme gösterdi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yükseltilmesi ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmesiyle dolar/TL geriledi.
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AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası sunumunda ve PPK sonrası yapılan açıklamalarda fiyat istikrarı ve finansal istikrar vurgusu adına uzun dönemli sıkılaştırma tarafında kalınması ve proaktif bir şekilde sürecin yönetilmesinin, kur tarafında hem dengelenmenin devamını hem de yeni alt seviyelere doğru geri çekilmeleri muhtemel kıldığını dile getirdi.
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Merkez Bankası'nın rezerv amaçlı döviz alımlarının ise aşağı yönlü hareketlerin marjını sınırlandırıcı olabileceğini belirten Paksoy, şunları kaydetti: "Kur tarafında haber akışına ve arz-talep gelişimine bağlı olarak ara ara yukarı yönlü tepkiler oluşsa da jeopolitik risk başlığı içinde majör kriter olarak görülen ABD-Türkiye ilişkilerinde sert yaptırımlar realize olmadıkça, dolar endeksinin yükselişine bağlı global bir dolarizasyon baskısı oluşmadıkça ve yabancı girişi devam ettikçe, içeride de yerli talebinde hızlı bir ters dolarizasyon süreci gelmese de sert marjinal yeni yükselişler beklenmeyecektir.
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