Yatırımcı temkinli hareket ediyor
Gerek yurt dışı gerekse yurt içi veri akışı nedeniyle temkinli hareket eden yatırımcılar, her an nakte geçecekmiş gibi pozisyon alıyor. Bu da piyasalardaki hareketi sınırlı tutuyor. Borsa 1.469 sınırındaki direncini aşmada zorlanıyor. Ancak aşağı doğru da kaymıyor. Hisse bazında hareketlilikle mevcut seyrini koruyor.
• 19 Ağustos 2021 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 19 Ağustos 2021 - 07:44 • Son Güncelleme:
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Merkez Bankası politika faizini beş aydır yüzde 19 seviyesinde sabit tutuyor. Enflasyonun yüzde 18.95’e çıkması ile birlikte gözler TCMB’de. Yüksek enflasyon nedeniyle olası bir faiz indirimini ekim ayında bekleyen piyasalarda TL varlıklara ilgi sürüyor. Sürpriz bir hamle gelmedikçe piyasalar beklentileri fiyatlamaya devam edecek.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Yüksek enflasyon dönemlerinde paranın değer kaybı riski daha fazla gündeme geliyor. Bu nedenle yatırımcılar için birkaç seçeneği bir arada bulundurmakta fayda var. Özellikle sabit getirili enstrümanlara yatırım yapanlar açısından TL mevduat ve para piyasası fonlarının yanı sıra değişken fonlar ve fon sepeti fonları göz önünde bulundurulabilir.
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DOLARIN HAREKETİ
Dolar/TL kuru 12 Ağustos faiz kararından sonra gerileyerek 8.63 TL’den 8.38 TL’ye kadar geriledi. Piyasalar, TCMB’nin faizde hemen indirime gitmeyeceği beklentisini satın alıyor. Kurda küresel piyasalardaki harekete bağlı olarak güçlenme belirtileri gözlense de TCMB’den yeni adım gelinceye kadar yatay bir hareket izleyecektir.
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Ancak faiz indiriminin başlama süreci kuru yeniden yatırımcı nezdinde bir alternatif olarak güçlendirecek. Reel faiz oluşmadıkça yatırımcı geçici olarak yararlandığı stopaj avantajı sonrasında yeniden alternatif arayacaktır.
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BORSANIN HAREKETİ
Borsa İstanbul son bir haftada yüzde 3.46 oranında yükselirken geçen bir aydaki artış oranı yüzde 7.07 oldu. Endeks, dolardaki gerilemeyle birlikte dolar bazında son bir ayda yüzde 9.59 yükseldi. Kısa vadede 1.469 seviyesindeki güçlü direnç aşılmadıkça endeksin yatay hareketi devam edecektir.
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AĞIRLIKLI HİSSELER
Yükseliş ve çıkışlarıyla borsadaki hareketin büyük bölümünü gerçekleştiren hisse senetlerinde son bir ayda oluşan getiriler, endeksin yüzde 7 değer kazanmasını sağladı. Endeks üzerinde etkili olan bu hisseler şunlar:
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Ereğli Demir Çelik, Bim Mağazalar, Garanti Bankası, Turkcell, Akbank, Koç Holding, Şişe Cam, Tüpraş, Ford Otosan, Sabancı Holding ve Aselsan. Koç Holding son bir ayda yüzde 18.40 prim yaparken Şişe Cam yüzde 15.52 değer kazandı. Bim Mağazalar yüzde 13.36 ve Garanti Bankası yüzde 13.41 yükselen diğer hisseler oldu. Son bir ayda endeks üzerinde ağırlığı en yüksek Ereğli Demir Çelik ise yüzde 5.97 oranında yükseldi.
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AĞIRLIĞI YÜKSEK HİSSELER NE ZAMAN ÖNEM KAZANIR?
1- Piyasaların genelini etkileyecek gelişmeler yaşandığında likit oldukları için endeks hisseleri hızlı hareket eder.
2- Piyasalarda yukarı ya da aşağı yönde trend oluştuğunda önce endeks hisseleri tepki verir.
3- Yabancıların alım ve satımlarında endeks hisseleri öncüdür.
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4- Fonların alıma geçtiği noktada endeks hisselerindeki hareket güçlüdür.
5- Hacimin artmasında endeks hisseleri başta gelir.
6- Piyasa dönüşlerinde hareketin tetikleyicisidirler.
7- Borsa endeksinde dirençler aşılamıyorsa güçlü hisselerde satış baskısı vardır.
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