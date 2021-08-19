Yatırımcı temkinli hareket ediyor

Ereğli Demir Çelik, Bim Mağazalar, Garanti Bankası, Turkcell, Akbank, Koç Holding, Şişe Cam, Tüpraş, Ford Otosan, Sabancı Holding ve Aselsan. Koç Holding son bir ayda yüzde 18.40 prim yaparken Şişe Cam yüzde 15.52 değer kazandı. Bim Mağazalar yüzde 13.36 ve Garanti Bankası yüzde 13.41 yükselen diğer hisseler oldu. Son bir ayda endeks üzerinde ağırlığı en yüksek Ereğli Demir Çelik ise yüzde 5.97 oranında yükseldi.