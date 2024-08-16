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Gelecek hafta gözler Jackson Hole Toplantısı'nda

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in Jackson Hole'da düzenleyeceği yıllık Merkez Bankacılar Sempozyumu'nun ilk günü olan önümüzdeki hafta cuma günü (23 Ağustos) ekonomik görünüm hakkında açıklamalarda bulunacak.

16.08.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Gelecek hafta gözler Jackson Hole Toplantısı'nda

Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta Jackson Hole'da düzenlenecek sempozyumda sahneye çıktığında Eylül ayından itibaren faiz indirimine gidileceğini açıklaması bekleniyor ancak Fed başkanının indirimlerin "düzenli" olacağını vurgulaması ve önümüzdeki ay 50 baz puanlık bir indirim olasılığını küçümsemesi bekleniyor.

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Küresel merkez bankacılarının yıllık toplantısı, Powell'a merkez bankasının Temmuz ve Eylül politika belirleme toplantıları arasında ABD'nin ekonomik gidişatı ve para politikasının görünümü hakkında güncel bir değerlendirme yapma şansı sunuyor. Geçtiğimiz ay Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasının soğumaya devam etmesi halinde Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söylemişti.

UBS ekonomistleri faiz indirimi çağrılarını güncelledikten sonra yaptıkları açıklamada, "Başkan Powell'ın 23 Ağustos Cuma sabahı Jackson Hole'da yapacağı konuşmada para politikasının kısıtlayıcılığının düzenli bir şekilde geri çekilmesi için bir durum ortaya koymasını bekliyoruz ve düzenli derken 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz indirimini kastediyoruz" dedi.

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UBS, Powell'ın "önümüzdeki birkaç toplantıda daha önce sinyalini verdiğinden biraz daha fazla kısıtlayıcılığı ortadan kaldırması, politikayı daha iyi konumlandırması, bir çeşit yeniden ayarlama yapması" beklendiğini ancak bunun verilere bağlı kalacağını söyledi.

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