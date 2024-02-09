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Goldman Sachs'a işlem ücreti soruşturması

Goldman Sachs vadeli işlemlerden aldığı ücretler nedeniyle soruşturma geçiriyor.

09.02.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'a işlem ücreti soruşturması

Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Goldman Sachs vadeli işlemlerden aldığı ücretler nedeniyle soruşturma geçiriyor.

ABD'nin en üst düzey mali düzenleyicisi Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Goldman Sachs'a bazı vadeli blok işlemlerden alınan ücretlerle ilgili bilgi için mahkeme celbi gönderilmesine özel olarak izin verdiği belirtilen haberde soruşturmanın bir muhbir ihbarından kaynaklandığı ifade edildi.

Geçen yıl Goldman Sachs, en az üç davayı çözmek için CFTC'ye 50 milyon dolardan fazla ceza ödedi.

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