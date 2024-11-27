İngiltere'de devlet tahvili getirileri düştü

İngiliz devlet tahvili getirileri, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de ilk bütçesini açıklamasından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek Alman tahvillerindeki aşağı yönlü hareketi takip etti.

Haberin Devamı

5 ve 10 yıllık devlet tahvili getirileri 5 baz puandan fazla düşerek sırasıyla %4,168 ve %4,299'a geriledi.

Finansal piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın 19 Aralık'taki bir sonraki toplantısında çeyrek puanlık faiz indiriminin %19 ihtimalle %4,5'e düşeceğini öngörüyor ve bugünden gelecek yılın sonuna kadar üç çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.