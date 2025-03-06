Japonya'da tahvil faizleri 16 yılın zirvesinde

Japon devlet tahvili getirileri yükseldi ve 10 yıllık JGB getirisi Haziran 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Uzmanlar getirilerin yükselmesine neden olarak tahvillerdeki küresel satış baskısına işaret etti.

10 yıllık JGB getirisi yaklaşık 8 baz puan artarak 2009'dan bu yana ilk kez %1,5'i aşarken, 30 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan artarak 2008'den bu yana ilk kez %2,5 sınırını geçti.

State Street Global Advisors kıdemli sabit gelir stratejisti Masahiko Loo, JGB satışının küresel getiriler üzerindeki yukarı yönlü baskı ile birlikte gerçekleştiğini söyledi.

ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi 5 baz puan artışla %4,317'ye yükseldi.

Nomura'nın Japonya FX stratejisi başkanı Yujiro Goto, CNBC'ye yaptığı açıklamada arz-talebin şu anda JGB piyasası için destekleyici olmadığını belirtirken, Avrupa devlet tahvili getirilerindeki keskin yükselişe de işaret etti. Goto, "Yatırımcılar şimdi AB ve Alman hükümetinin mali harcamaları artırmasını bekliyor, bu da küresel tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor" dedi.