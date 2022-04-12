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Küresel petrol üretimi arttı

Küresel petrol üretimi mart ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 370 bin varil artarak 99,66 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim 2021 yılı Mart ayına göre ise 6,03 milyon varil/gün yükseldi.

12.04.2022 - 16:46 |
Küresel petrol üretimi arttı

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre mart ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 57 bin varil/gün artışla 28,56 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. OPEC'in pazar payı 0,1 puan düşüşle yüzde 28,7'ye geriledi.

OPEC dışı petrol arzı ise mart ayında bir önceki aya göre 0,322 milyon varil/gün yükselerek 71,10 milyon varil/gün oldu. Üretim geçen yılın aynı dönemine göre 2,54 milyon varil/gün arttı.

Bu yıl için küresel petrol talebinde 3,79 milyon varil/gün büyüme öngören OPEC, küresel petrol talebinin 100,50 milyon varil/güne çıkacağını tahmin etti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki ticari petrol stokları şubat ayında 22,8 milyon varil düşüşle 2 milyar 599 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 372 milyon varil azalırken, son 5 yılın ortalamasının da 334 milyon varil altında gerçekleşti.

Ocak ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 8,6 gün altında 57,3 gün oldu.

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