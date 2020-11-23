Mükelleflere borç yapılandırmasında yeni imkan

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti.

Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

Maskesiz başvuru imkanı

Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

Vatandaşlara bu imkanın anlatılması için Başkanlık tarafından afiş gibi görsel materyaller de hazırlanırken, bu görsellerde "Yapılandırma başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi" ifadeleri yer aldı.

Kurum, dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları ile başvuru ve ödeme süresi gibi konularda da vatandaşları uzaktan bilgilendirecek. Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezinden bilgi alınabilecek.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırabilecek.

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.