Musk'ın, 50 milyar doları buhar oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden takipçilerine açtığı bir anketle çok konuşulmuştu.

Vergi ödemek için hisse satması gereken milyarder iş adamı Musk, Twitter’dan paylaştığı ankette, "Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olarak gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı. Bu yüzden Tesla hissemin %10’unu satmayı öneriyorum." dedi ve ne yapması gerektiğini takipçilerine sordu.

Twitter’da 63 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk’ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 57.9’u hisse satışını desteklerken, yüzde 42.1’i Musk’ın Tesla hisselerini satmamasına yönelik oy kullandı.

200 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Musk’ın paylaşımının ardından Tesla hisseleri bugün resmen çakıldı. Güne 1173 dolar seviyesinden başlayan Tesla, yüzde 13.8 oranında değer kaybederek 1011 dolara düştü.

Musk’ın hisse satışına ilişkin paylaşımının etkisiyle şirketin piyasa değeri iki günde 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara düştü.

Bu gelişmeyle birlikte Elon Musk’ın serveti iki günde 50 milyar dolar düşerek 288 milyar dolara geriledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, halen dünyanın en zengin insanı konumunda.

MUSK HİSSELERİ NEDEN SATMAK İSTEDİ?

Tesla'daki hisse satışını, ünlü açığa satışçı Michael Burry farklı bir pencereden yorumladı. Burry, Musk'ın kişisel borçlarını karşılamak için hisse satmak isteyebileceğini söyledi. Bu nedenle de Tesla hissesi baskı altına girmiş oldu.