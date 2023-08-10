Ne altın ne dolar! Hiçbiri böyle kazandırmadı: Borsada yıl sonu tahmini

Son dönemde borsada görülen yukarı yönlü seyir dikkat çekerken, endeks genelinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisine göre temmuz aylık bazda en çok borsa kazandırdı.

Borsa temmuz ayında tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 9.22 oranında kazanç sağladı. Temmuzda dolar yüzde 4.24, külçe altın yüzde 4.02 oranında kazandırdı.

YILLIK KAZANÇ YÜZDE 77’Yİ AŞTI

Temmuzda yıllık bazda ise TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek kazancı 77.43 ile borsa getirdi. Külçe altın yüzde 15.25, dolar yüzde 2.53 oranında getiri sağladı.

BORSADA YÜKSEK KAZANCIN SEBEBİ NE?

Peki borsadaki yüksek getirinin sebebi ne? Önümüzdeki süreçte borsada yüksek kazanç devam eder mi? BIST 100 endeksi için yıl sonu tahminleri neler? Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Birinci etki enflasyon, enflasyon olduğu zaman şirketlerde nominal bazda artış yaşadığı için bu da borsa değerini etkiliyor.

Bir diğer konu ise bu şirketlerin sattığı ürünlerin de fiyatları enflasyonla birlikte artıyor. Bu da nominal bazda şirket karlılıklarını şişiriyor, şirketlerin çok yüksek oranda kar açıklamasına sebep oluyor. Böylece temettü verimleri yüksek oluyor ve borsaya ilgi artıyor.

BORSADA ‘BÜYÜME’ ETKİSİ

Bunun dışında büyüme konusunda da Türkiye dünyadaki birçok ülkeden iyi olduğu için şirketlerin büyüme hızında yavaşlama söz konusu değil. Özellikle ihracat, enerji, savunma ve bankacılık sektörlerinde büyüme devam ediyor. Böyle olunca da borsaya ilgi artıyor.

Burada şunu da söylemek lazım. Borsa hala negatif faiz getirisi olan ortamdan yararlanıyor. Para faiz enstrümanına gidemiyor, altın ve döviz primli. En azından borsada uzun vadede bir bedelsiz artırım, temettü dağıtımı gibi ek getiriler söz konusu olduğu için yatırımcıların en kötü ihtimalle ellerinde tuttukları hisse senetlerinin zamanla amorti etme şansı var.

BORSAYI ALTIN VE DOLARA GÖRE CAZİP KILAN ETKEN!

Ancak altın, dolar düştüğü zaman yatırımcı zarar etmemek için tekrar o fiyata kadar gelmesini bekliyor. Gayrimenkul, özeline bakacak olursak borsadaki gibi likit değil. Dolayısıyla likit olma özelliği enflasyonun değer artışı olarak yansıması borsayı cazip hale getiriyor.

‘BORSAYA ALTERNATİF OLABİLİR ANCAK EPEY YOL VAR’

Önümüzdeki dönemde borsanın riskleri, faizlerin yükseliş trendinin devam etmesi durumunda mevduat ve diğer faiz enstrümanları borsaya daha fazla alternatif olmaya başlayacaktır. Ancak bunun için hala epey yol var.

BORSADA YÜKSEK GETİRİ SÜRER Mİ?

Enflasyon yükseldiği sürece şirket değerleri ve karlılıkları arttığı için borsada getiri devam eder. Şirketlerin kazançları arttığı için bu borsaya olumlu yansır. Enflasyon arttığı sürece borsanın yoluna devam etme süreci yüksektir.

Eğer önümüzdeki dönemde Merkez Bankası daha agresif faiz artırımına giderse bu borsanın düşüşüne zemin oluşturmaya başlayabilir.

‘DOLAR BAZINDA ZİRVE OLABİLMESİ İÇİN 12 BİN PUANA GİTMESİ GEREKİYOR’

Bunun yanında borsaya son zamanlarda giriş yapmaya başlayan yabancı yatırımcı verileri borsaya dolar bazında bakmayı da gerekli kılıyor. Borsada döviz bazında baktığımızda zirveden uzakta, dolar bazında zirveye gelebilmesi için şu anki dolar kurunu baz alırsak 11 bin 12 bin puan aralığına gitmesi gerekiyor. Kurda gevşeme olursa 9 bin puan seviyeleri uygun olacaktır. Ancak o zaman yabancı için borsa pahalı hale gelmiş olacaktır.

‘YABANCI 9-12 BİN PUANI HEDEFLEYEBİLİR’

Yabancı 9 bin ile 12 bin puan arası marjı hedefleyebilir bu da borsanın çıkışı anlamına gelir. Yabancı olmazsa eğer o zaman kar realizasyonu riski her zaman var.

YATIRIMCILAR SERT SATIŞA HAZIR OLSUN!

Borsanın sığ olması nedeniyle yüklü gelen kar satışları borsada sert düşüşlere yol açabiliyor. Daha önceki dönemde de ciddi oranda sert düşüşleri gördük. Borsaya giren kişilerin sert satış geleceğine hazır olması lazım.

‘GÜNLÜK AL-SAT VE KALDIRAÇLI İŞLEMLER RİSKLİ’

Günlük al sat ve kaldıraçlı alımlar riskli seviyelerdir. Kendi parası ile uzun vadeli alanlar için bir problem yok. Dalgalanmalar sonrası borsa yeni zirveye hazır oluyor. Dolayısıyla kredi ile alım satım yapmanın zamanı değil. Kredi ile işlem yapanların batma ihtimal yüksek.

BORSADA YIL SONU TAHMİNLERİ NELER?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini 58 olarak açıkladı. Piyasa beklentisi daha önce 43 seviyelerindeydi, şimdi piyasa beklentisi de 60’ların üzerine çıktı. Özetle enflasyondaki trend hala devam ediyor gibi görünüyor. Bu devam ettiği sürece borsanın 9 bin puan seviyelerine kadar dalgalan dalgalana çıkma potansiyeli vardır.

Ancak Merkez Bankası faizi çok yüksek artırırsa piyasalarda durulma ve satış getirme riski de yüksektir.”