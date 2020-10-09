Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

Orta Vadeli Mali Plan'da (2021-2023) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 527 milyar 946 milyon 688 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155 milyar 11 milyon 61 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 146 milyar 920 milyon 234 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 77 milyar 389 milyon 370 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 61 milyar 484 milyon 939 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 44 milyar 555 milyon 427 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 32 milyar 147 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 27 milyar 666 milyon 860 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ise 22 milyar 859 milyon 79 bin lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 34,6 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 18,7 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 5,3 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 4,2 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,1 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.