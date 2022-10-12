Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %11,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %4,3 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %3,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,8, otomotiv yakıtı satışları ise %4,1 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %128,8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %128,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %119,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %119,2, otomotiv yakıtı satışları ise %174,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %7,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,1, otomotiv yakıtı satışları ise %1,2 arttı.